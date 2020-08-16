При обрушении стены в ТРЦ «Мега Дыбенко» никто не пострадал

В ТРЦ «Мега Дыбенко» рухнула стена. Обошлось без пострадавших.

Обрушение конструкции произошло сегодня днем, 16 августа. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, рухнувшая стена никого не задела, помощь спасателей и медиков не потребовалась. Также уточняется, что рухнула гипсокартонная перегородка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель службы такси Uber влетел в стену жилого дома и выставил детское кресло на Петроградке. Информация о пострадавших уточняется.