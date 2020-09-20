«Я могу делать всё»: боец Чимаев нокаутировал соперника за 17 секунд

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал быструю победу над Джеральдом Мишертом на прошедшем турнире UFC Fight Night 178.

Как сообщает MMA Junkie, Хамзат Чимаев, которого уже прозвали Новым Хабибом, нокаутировал Мишерта всего одним и единственным ударом в голову. Бой продлился всего 17 секунд.

За два месяца 26-летний спортсмен выиграл три боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), тем самым побив рекорд Джонни Уокера, который одержал три победы за 105 дней.

На пресс-конференции Чимаев прокомментировал нокаут над Миршертом.

«Все говорят, будто я Хабиб номер два, называют меня вторым Хабибом. Но я — Хамзат, я могу нокаутировать соперников, удушать их или просто размазывать. Я могу делать всё», — заявил Чимаев.

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