Волонтеры собрали в Муринском лесу более 2 тонн мусора

Волонтеры собрали в Муринском лесу более 2 тонн мусора
Участниками экологического квеста "Чистые игры" стали более сотни человек. Фото: lenobl.ru

В субботу, 19 сентября, на территории Ленинградской области волонтеры очистили Муринский лес от более чем 2 тысяч килограммов мусора.

Участники экологического квеста «Чистые игры» собрали в Муринском лесу 2 130 килограммов различных отходов за несколько часов. Активисты работали на территории лесополосы возле Капральева парка в Мурино. В общей сложности, неравнодушные граждане рассортировали 123 мешка с мусором.

Таким образом, информируют пресс-службе администрации Ленобласти, волонтеры собрали 18 мешков с пластиком, 8 — с металлическими отходами, 50 мешков стекла и 1 264 резиновых покрышки. Поскольку квест представлял собой соревнование, определили тройку лидеров: больше всех собрала команда «Муринский посад», «серебро» взяли «Родители 5Б», а третье место досталось «Подводникам».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об акции «Создай свой лес».

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