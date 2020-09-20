В Ленобласти на землях запаса высадили 57 гектаров леса

В Ленобласти на землях запаса высадили 57 гектаров леса
Центральные мероприятия состоялись в Ореховском участковом лесничестве во Всеволожском районе, здесь на площади 8 га было посажено более 19 тысяч сеянцев ели. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в субботу, 19 сентября, объявил старт акции «Создай свой лес», в рамках которой регионы восполнят лесной фонд, используя земли запаса.

К примеру, на территории Ленобласти общая площадь таких земель составляет свыше 300 тысяч гектаров. Под новый лес уже сейчас передали участок площадью 57 га. Первыми партнерами властей в восстановлении лесных массивов стали компанией, занимающиеся крупным строительством в регионе. В частности, им хотят предложить высаживать в два раза больше леса, нежели было выведено для реализации проектов.

К примеру, если компания вывела гектар леса — вернуть в лесной фонд потребуется два гектара. Работы начнутся с Кингисеппского и Выборгского районов. Традиционная посадка леса в субботу состоялась в рамках Дня работников леса в каждом лесничестве Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры Ленобласти запланировали очистить от мусора Муринский лес.

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В Ленобласти на землях запаса высадили 57 гектаров леса