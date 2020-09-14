Волонтеры очистят Муринский лес от мусора

На выходных, 19 сентября, активисты примут участие в экологическом квесте «Чистые игры» по сбору и сортировке мусора. Мероприятие проведут в лесополосе у Капральева парка.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, экологический квест по традиции проходит в игровой форме: на карту местности нанесены контрольные пункты со специальными заданиями и загадками.

За набранный объем мусора участникам начислят баллы. Также участникам дадут дополнительные очки за найденные необычные предметы и выполнение дополнительных заданий. После игры волонтеров ждет пикник и вручение призов.

Подробная информация о проекте размещена в группе «Чистые игры» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы навели порядок на устье реки Смоленки и спасли чайку. Всего было собрано 33 мешка с мусором.