Петербуржцы навели порядок на устье реки Смоленки и спасли чайку

Петербургские активисты своими силами провели субботник на устье реки Смоленки на Васильевском острове, а также спасли чайку, которая повредила крыло.

Как сообщает городской комитет по природопользованию, неравнодушные петербуржцы очистили территорию от мусора Всего было собрано 33 мешка с мусором, в том числе 10 мешков со стеклом, семь с пластиком и 16 со смешанными отходами.

Кроме того, волонтеры приняли участие в экологическом квесте под названием «Кто живет на берегу». На квесте участники фотографировали и определяли максимальное количество растений на территории, где проводилась акция, считали количество птиц и насекомых.

Также там была найдена чайка со сломанным крылом. Птицу доставили к ветеринарам, которые вылечат ее и реабилитируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю улицы Петербурга избавили от более двух тысяч тонн мусора.