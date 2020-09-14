Петербуржцы навели порядок на устье реки Смоленки и спасли чайку

Петербуржцы навели порядок на устье реки Смоленки и спасли чайку
Волонтеры собрали мусор на устье реки Смоленки. Фото: vk.com/ecovoce

Петербургские активисты своими силами провели субботник на устье реки Смоленки на Васильевском острове, а также спасли чайку, которая повредила крыло.

Как сообщает городской комитет по природопользованию, неравнодушные петербуржцы очистили территорию от мусора Всего было собрано 33 мешка с мусором, в том числе 10 мешков со стеклом, семь с пластиком и 16 со смешанными отходами.

Кроме того, волонтеры приняли участие в экологическом квесте под названием «Кто живет на берегу». На квесте участники фотографировали и определяли максимальное количество растений на территории, где проводилась акция, считали количество птиц и насекомых.

Также там была найдена чайка со сломанным крылом. Птицу доставили к ветеринарам, которые вылечат ее и реабилитируют.

Чайку спасли и передали ветеринарам. Фото: vk.com/ecovoce

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю улицы Петербурга избавили от более двух тысяч тонн мусора.

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