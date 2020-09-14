За неделю улицы Петербурга избавили от более двух тысяч тонн мусора

За вторую неделю осени, с 7 по 13 сентября, коммунальщики убрали с улиц Северной столицы 2 тыс. 174 тонны мусора и смета. Причем только за субботу и воскресенье было собрано более 635 тонн мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по благоустройству. Ежедневно рабочие мыли проезжие части и тротуары на улицах города, привлекая к уборке около 450 единиц специальной техники. На улицах работали более тысячи дворников.

Для мытья улиц коммунальщики за неделю использовали почти 30 литров специального шампуня и почти 40 кубометров воды. Дороги по-прежнему дезинфицируют от коронавируса. Также санитарную обработку проходят и остановки общественного транспорта.

В понедельник 14 сентября, уборкой городских дорог занимаются 520 спецмашин и более 1100 дворников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 31 августа по 6 сентября с петербургских дорог убрали 2 тонны мусора и смета, в том числе за выходные почти 560 тонн.