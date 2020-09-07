За неделю улицы Петербурга избавились от 2 тонн мусора

За последнюю неделю с 31 августа по 6 сентября с петербургских дорог убрали 2 тонны мусора и смета, в том числе за выходные почти 560 тонн.

В течение этой недели ежедневно улицы Северной столицы убирали в среднем 420 спецмашин и более тысячи дворников. За это время было использовано почти 35,7 кубометров воды и 114 литров шампуня для уборки дорог.

Сейчас на улицах города работают 485 единиц спецтехники и 1093 коммунальщика.

За период с начала пандемии в городе и до 7 сентября на обработку улиц дезинфицирующими средствами потрачено 103,6 кубометров рабочего раствора гипохлорита натрия. Ежедневно этим же раствором обрабатываются и остановки общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побережье острова Котлин очистят от мусора. Прибрежную зону Финского залива приведут в порядок силами активистов.