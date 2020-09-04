Побережье острова Котлин очистят от мусора

Побережье острова Котлин очистят от мусора
Финский залив. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Активисты собираются привести в порядок южное побережье острова Котлин — там соберут мусор и проведут экологический квест.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. Утром в следующую субботу, 12 сентября, активисты соберутся на южном побережье острова Котлин для проведения экологической акции «Чистый берег». Благодаря неравнодушным петербуржцам прибрежная зона Финского залива избавится от мусора.

В рамках акции также организуют раздельный сбор мусора. Кроме того, запланировано обследование пляжа по методике ХЕЛКОМ по мониторингу морского мусора.

Акция начнется в 11:30. Для участников организуют трансфер в 9:30 от метро «Беговая» на остров и обратно. Все подробности можно узнать в группе «Акция «Чистый берег» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ликвидируют мусорный полигон на территории поселка Янино.

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