Паулина Андреева ответила на слухи о своей беременности

Она уверяет, что пока не собирается рожать.

Актриса Паулина Андреева рассказала, правдивы ли слухи о ее беременности. Она ответила на вопрос во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Артистка продемонстрировала идеальную фигуру в облегающем платье и заявила, что рожать не собирается. Поклонники удостоверились, что слухи не имеют ничего общего с реальностью. Также они обратили внимание, что Паулина позволила себе выпить шампанского.

Напоминаем, что фанаты задумались о беременности актрисы после того, как она стала реже публиковать новые снимки в социальных сетях. Также появилась информация о замене Паулины в ближайших постановках МХТ им. Чехова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участницам испытания вакцины от Covid-19 посоветовали не беременеть. Специалисты предупреждают, что если женщина, участвующая в испытаниях, все же забеременела, то вакцинацию придется немедленно приостановить, а за здоровьем женщины наблюдать вплоть до родов.