За последние сутки в Петербурге от коронавируса никто не умер

За последние сутки в Петербурге от коронавируса никто не умер
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге обычно с каждым днем лишь прибавляется число пациентов, ставших жертвами коронавирусной инфекции. Однако за последний день в городе смертей не было. Статистику по новым смертям от Covid-19 опубликовал оперштаб.

Согласно оперативным данным на утро понедельника, 21 сентября, за последние сутки в Северной столице не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Всего за минувшие 24 часа в городе на Неве выявлено 209 новых случаев заражения Covid-19. После полного выздоровления диагноз сняли 105 пациентам. Общее число зараженных в городе достигло 40 940. За время пандемии от коронавируса в Петербурге скончались 2 777. А справиться с болезнью удалось всего 27 930 пациентам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в России стартует продажа лекарств от коронавируса. Купить препараты просто так будет нельзя – для этого потребуется рекомендация врача.

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