В понедельник в России стартует продажа лекарств от коронавируса

Один из препаратов будет стоить более 12 тысяч рублей.

В понедельник, 21 сентября, стартует продажа нескольких российских препаратов для лечения коронавируса. Речь идет о лекарствах «Арепливир» и «Коронавир», первое из которых обойдется в более чем 12 тысяч рублей. Отмечается, что купить препараты просто так будет нельзя – для этого потребуется рекомендация врача.

Врачи считают, что препараты доказали свою эффективность, с ними согласен Минздрав, внесший их в соответствующий список. При этом далеко не все россияне доверяют российским лекарствам и боятся их применять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ оценили вероятность повторного введения коронавирусных ограничений в России. Специалист объяснила, что факты говорят об отсутствии необходимости использования такого метода предупреждения распространения коронавирусной инфекции в России на данный момент.