В ВОЗ оценили вероятность повторного введения коронавирусных ограничений в России

"Если проявить настойчивость и последовательность, то пандемию можно обратить вспять", — уверена представитель ВОЗ. Фото: Baltphoto

"Если проявить настойчивость и последовательность, то пандемию можно обратить вспять", — уверена представитель ВОЗ. Фото: Baltphoto

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович пока не видит предпосылок для повторного введения строгих ограничительных мер в стране.

Специалист объяснила, что факты говорят об отсутствии необходимости использования такого метода предупреждения распространения коронавирусной инфекции в России на данный момент. Беседуя с «Российской газетой», Вуйнович отметила, что универсально правильного решения по борьбе с пандемией нет, каждая страна должна разрабатывать её самостоятельно, исходя из индивидуальных обстоятельств и текущей ситуации.

Она также добавила, что ответственными за сдерживание COVID-19 являются не только власти, но и сами жители страны. Сейчас важно поддерживать меры, принятые правительством, поскольку она показали себя эффективными, считает Вуйнович.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских регионах стремительно увеличивается число заражений COVID-19.