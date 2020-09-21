Скелет ребенка нашли на чердаке в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга рабочий нашел на чердаке человеческие останки. Предполагается, что скелет принадлежит маленькому ребенку. Степень давности смерти установят в морге.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 20 сентября в полицию обратился прораб и сообщил, что при производстве работ по замене кровли в доме по набережной Обводного канала был найден череп.

На место происшествия направили полицию. Стражи порядка установили, что чердаке дома 1934 года постройки находятся череп и фрагменты скелета. Предполагается, что останки принадлежат ребенку 4-7 лет.

Пол и степень давности смерти установят специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под окнами дома на Рубинштейна нашли трупы молодой пары — 23-летнего мужчины и девушки примерно такого же возраста.