Под окнами дома на Рубинштейна нашли трупы молодой пары

В Центральном районе Петербурга обнаружили трупы 23-летнего мужчины и девушки примерно такого же возраста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию о найденных трупах сообщила местная жительница. Она рассказала, что мертвые мужчина и женщина лежат во дворе шестиэтажного дома №23 по улице Рубинштейна.

На месте происшествия полицейские установили личность погибшего — им оказался 23-летний житель Петербурга. Личность женщины пока не установлено. Известно лишь, что на вид ей 20-25 лет, ее рост 160-170 см, европейского типа лица, а также то, что она была одета в черное пальто и черные брюки.

Трупы направили в морг. При себе у погибших были разбитые мобильные телефоны, полис ДМС, банковские карты и карты «Подорожник».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Тухачевского муж нашел труп зарезанной жены в ванной.