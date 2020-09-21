Бульвар вдоль улицы Турку получил современное освещение

Во Фрунзенском районе Петербурга новые фонари осветили пешеходную зону вдоль улицы Турку между Белградской и Пражской улицами.
Как сообщает пресс-служба петербургского «Управления заказчика», обновлять освещение на бульваре, расположенном между проезжими частями, начали в 2019 году и закончили спустя год.
Благодаря новому светодиодному оборудованию двухкилометровая зеленая зона, которая проходит в границах шести кварталов и заканчивается яблоневым садом, стала комфортной для вечерних променадов.
Всего на бульваре установили 268 светодиодных светильников, мощность которых составляет 16 кВт. Освещение подключал городской «Ленсвет».
В перспективе на улице Турку также обновят светотехническое оборудование вдоль проезжей части.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга продолжаются работы по строительству и модернизации уличного освещения.