В Лодейном Поле глава охранного предприятия лишился квадроцикла за 700 тысяч

В Лодейнопольском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемого в хищении квадроцикла.

Преступный инцидент произошел на улице Труда. В отдел полиции обратился сын главы охранного предприятия. По его словам, в период времени с 21 часа 19 сентября до 14 часов следующего дня с участка у дома неизвестные похитили черный квадроцикл BRP, 2008 года выпуска.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, транспортное средство принадлежит отцу заявителя. Ущерб составил 700 тыс. рублей.

В воскресенье, 20 сентября, полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний местный житель, проживающий по соседству. Похищенное у него было изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за подобные преступления.

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