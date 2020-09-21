В Лодейном Поле глава охранного предприятия лишился квадроцикла за 700 тысяч

В Лодейном Поле глава охранного предприятия лишился квадроцикла за 700 тысяч
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Лодейнопольском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемого в хищении квадроцикла.

Преступный инцидент произошел на улице Труда. В отдел полиции обратился сын главы охранного предприятия. По его словам, в период времени с 21 часа 19 сентября до 14 часов следующего дня с участка у дома неизвестные похитили черный квадроцикл BRP, 2008 года выпуска.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, транспортное средство принадлежит отцу заявителя. Ущерб составил 700 тыс. рублей.

В воскресенье, 20 сентября, полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний местный житель, проживающий по соседству. Похищенное у него было изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за подобные преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник обчистил сейф петербуржца почти на миллион рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти происшествия хищение


 

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