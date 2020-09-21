Обрыв проводов задерживает движение пяти электричек между Петербургом и Выборгом

Из-за обрыва контактной сети на одной из железнодорожных станций Выборгского направления несколько утренних электричек прибудут в Петербург с серьезной задержкой. Задержки составляют от 10 минут до одного часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. От графика отстают пять пригородных поездов. Речь идет об электричках № 6064 Санкт-Петербург, Финляндский вокзал (кольцо), 6128 Выборг — Петербург, 6124 Зеленогорск — Петербург, а также двух поездах в Выборг (№№7903, 6121). Пассажиры могут приехать в пункты назначения с опозданием как минимум на 10 минут и как максимум на один час.

Ласточка № 824 Сортавала — Санкт-Петербург» опаздывает на 15 минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электрички из Петербурга станут ходить реже. Сокращение количества электричек начнется с 18 сентября.