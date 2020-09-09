Электрички из Петербурга станут ходить реже

Сокращение количества электричек начнется с 18 сентября в связи с окончанием летнего сезона.

С 18 сентября количество электричек, которые ездят из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, уменьшится. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Такое решение принято в связи с окончанием летнего сезона и уменьшением пассажиропотока. Петербуржцы вернулись к обычному режиму жизни и теперь не могут так часто ездить за город. Расписание электричек поменяли на осеннее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комфортные электрички запустят на маршрут Петербург — Будогощь с 1 сентября. Каждый вагон оснащен системой поддержания микроклимата салона и прислонно-сдвижными дверями, кресельными блоками и стеллажами для багажа.