Электрички из Петербурга станут ходить реже

Электрички из Петербурга станут ходить реже
Электрички начнут ходить реже. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сокращение количества электричек начнется с 18 сентября в связи с окончанием летнего сезона.

С 18 сентября количество электричек, которые ездят из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, уменьшится. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Такое решение принято в связи с окончанием летнего сезона и уменьшением пассажиропотока. Петербуржцы вернулись к обычному режиму жизни и теперь не могут так часто ездить за город. Расписание электричек поменяли на осеннее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комфортные электрички запустят на маршрут Петербург — Будогощь с 1 сентября. Каждый вагон оснащен системой поддержания микроклимата салона и прислонно-сдвижными дверями, кресельными блоками и стеллажами для багажа.

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