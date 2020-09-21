Счастливчик из Петербурга выиграл в лотерею почти 16 млн рублей

Счастливчик из Петербурга выиграл в лотерею почти 16 млн рублей
Мужчина выиграл в лотерею 15 700 556 рублей. Фото: pixabay

Удача повернулась лицом к одному из жителей Петербурга — он стал обладателем выигрышного билета лотереи «Рапидо». Его ждут в Москве для получения выигрышного суперприза.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», петербуржец купил счастливый билет в субботу, 19 сентября, в розничной точке. По итогам розыгрыша он стал лотерейным миллионером. Размер выигранного суперприза составил 15 700 556 рублей.

Мужчине из Петербурга удалось угадать все числа выигрышной комбинации. Согласно правилам лотереи «Рапидо», тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.

В первой части игрового поля удачливый петербуржец проставил числа 7, 3, 5, 2, 9, 8, 6, 4, а во второй — число 2. Представители «Столото» поздравили нового миллионера и сообщили, что будут ждать его в лотерейном центре в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец выиграл 500 миллионов в лотерею, но слег с инсультом.

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