Пожилой петербуржец выиграл 500 миллионов в лотерею, но слег с инсультом

Пожилой петербуржец выиграл 500 миллионов в лотерею, но слег с инсультом
Мужчина выиграл в лотерею вскоре после сокращения на работе. Фото: pixabay

Пожилой петербуржец выиграл 500 млн рублей в лотерею, однако радости ему и его семье это не принесло — мужчину разбил инсульт.

По словам родственников счастливчика – он перенервничал. 63-летний мужчина играл в лотерею на протяжение 40 лет. Удача повернулась к нему лицом после сокращения на работе. Однако вскоре он заявил, что деньги лишь портят отношения, и у него возникло желание вернуться на работу.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», из-за денег он так сильно волновался, что на фоне этого у мужчины случился инсульт. Теперь, как рассказывают родственники, дедушка плохо разговаривает и испытывает проблемы с памятью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что счастливчик из Москвы выиграл в лотерею 300 млн рублей. Житель российской столицы купил лотерейный билет.

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