В Ленобласти более 300 домов получат новые электросети

В Ленобласти более 300 домов получат новые электросети
Электросети обновят в рамках региональной программы капитального ремонта. Фото: lenenergo.ru

В Ленинградской области на 2020 год запланированы работы по замене электросетей в 323 многоквартирных домах. Электросети обновят в рамках региональной программы капитального ремонта.

Как говорится в сообщении пресс-службы областного правительства, в этом году в 323 домах установят новое инженерное оборудование и проверят исправность жизненно-важных систем многоквартирных домов. Работы выполнят подрядчики Фонда капитального ремонта Ленобласти. Часть работ уже проведена в Лодейном Поле.

Жителям 47 региона напомнили, что при использовании электричества необходимо включать в сеть только исправные электроприборы, имеющие несгораемую подставку. Включенные электроприборы запрещается ставить рядом со сгораемыми предметами и деревянными конструкциями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для электроснабжения Лахты и Ольгино запустили цифровую подстанцию.

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