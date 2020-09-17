Для электроснабжения Лахты и Ольгино запустили цифровую подстанцию

В Петербурге после реконструкции запустили цифровую распределительную подстанцию «Ольгино». Она поможет в снабжении электроэнергией Приморского района.

Как сообщает пресс-служба Смольного, торжественный запуск состоялся в четверг, 17 сентября. Именно эта подстанция 35 кВ служит источников питания для поселков Лахта и Ольгино в Приморском районе Петербурга. Она также запитывает некоторые туристические и рекреационные зоны, а также социальные объекты – хоспис, детсады, пожарную часть, водозабор и котельные.

За время реконструкции на подстанции установили два силовых трансформера, смонтировали распределительные устройства, а также общеподстанционный пункт управления.

По словам генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Андрея Рюмина, энергоисточник был полностью обновлен. Управлять объектом можно дистанционно.

В планах компании – перевести все электросетевые объекты в Петербурге и Ленобласти на цифровую платформу.

Так, до 2025 года запланировано создание 50 цифровых подстанций. Полностью программу «Цифровая трансформация» намерены реализовать до конца 2030 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что УФАС Санкт-Петербурга обязало ПАО «Ленэнерго» выплатить два штрафа по 600 тысяч рублей.