С начала года УФАС оштрафовала «Ленэнерго» на 3,6 млн рублей

Отметим, что за нарушение правил технологического присоединения сумма штрафов, назначенных «Ленэнерго» в 2019 году, составила только 740 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Отметим, что за нарушение правил технологического присоединения сумма штрафов, назначенных «Ленэнерго» в 2019 году, составила только 740 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

УФАС Санкт-Петербурга обязало ПАО «Ленэнерго» выплатить два штрафа по 600 тысяч рублей за сорванные сроки подачи документации.

Организация позже установленного российским законодательством срока подал в соответствующую инстанцию отредактированный проект договора об осуществлении техприсоединения к электросетям. В обоих случаях заявителем административных претензий является ООО «Пищевой комбинат», который обратился к «Царскосельский энергетической компании» (ЦЭК), намереваясь присоединить два объекта в городе Пушкин к электросетям.

Получив договор от ЦЭК, «Пищевой комбинат» отказал организации, однако, согласно закону, в течение десяти дней комбинату должны были прислать новую редакцию договора. Электросетевая компания проигнорировала этот факт, а в мае 2020 года и вовсе перестала существовать в результате реорганизации. Преемником дел ЦЭК стала «Ленэнерго», которая и возьмет на себя оплату двух штрафов. Получается, с начала года «Ленэнерго» заплатила уже 3,6 млн рублей штрафов.

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