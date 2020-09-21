В Петербурге заметили нашествие рыжих слизней

Бороться со слизнями можно лишь регулярным уничтожением. Для этого можно привлечь их на запах пива, который слизни почему-то очень любят. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

Бороться со слизнями можно лишь регулярным уничтожением. Для этого можно привлечь их на запах пива, который слизни почему-то очень любят. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области неожиданно активизировались слизни вида Arion vulgaris, обычно обитающие в Европе.

Эти животные насыщенного рыжего цвета отличаются всеядностью и крайней плодовитостью, а также наличием одновременно и мужских и женских половых органов, то есть они — гермафродиты. О новых «соседях» жителей Петербурга и Ленобласти рассказал биолог Павел Глазков в своей группе под названием «Каждой твари по паре» во «Вконтакте».

Скорее всего, их аномальное распространение связано с необычайно теплой зимой. Специалист отметил, что эти животные могут жить несколько лет. При этом они настолько не привередливы к еде, что могут съесть даже собственных собратьев. Для человека слизни не представляют опасности, а вот растениям могут нанести существенный урон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биологи намерены создать атлас всех существ, живущих на Земле.