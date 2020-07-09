Биологи хотят создать единый атлас всех живых существ Земли

Международная группа учёных, в которую входят и российские специалисты из Казанского федерального университета, хочет создать общую для всех таксономическую систему. Пилотную версию планируется запустить в ближайшие два года. Фото: pixabay.com

Международная группа учёных, в которую входят и российские специалисты из Казанского федерального университета, хочет создать общую для всех таксономическую систему. Пилотную версию планируется запустить в ближайшие два года. Фото: pixabay.com

Ученые намерены создать таксонометрический атлас всех живых существ, обитающих на планете Земля. Биологи считает, что это позволит решить ряд серьезных проблем.

В частности, для исследователей значительно упростится процесс открытия нового вида: ученые смогут свериться с атласом и убедиться, что существо не было открыто до них. Кроме того, это поможет объединить все виды в общий список, так как, в зависимости от региона, некоторые названия живых существ могут отличаться. Также атлас упорядочит научные открытия, ведь существуют и такие, которые специалисты «забывали» вносить в общую базу, пишет ТАСС.

На данный момент не существует ни одного общепринятого атласа, в котором было бы описано каждое живое существо на планете. Последний подобный труд был создан еще Карлом Линнеем, шведским ученым XVIII века.

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