В Приморском районе самогонщики лишились аппарата из-за взрыва

В понедельник вечером, 21 сентября, в одной из квартир на Серебристом бульваре взорвался самогонный аппарат.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 21:11. Очевидцы рассказали о пожаре в квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Спасатели оперативно отправились по указанному адресу, но огня в квартире не застали. Вместе него в помещении были обнаружены части самогонного аппарата, который взорвался по неустановленным причинам. Отмечается, что из-за взрыва было выбито окно и пострадала мебель. Жильцы квартиры, к счастью, отделались лишь испугом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тюмени из-за взрыва газа пострадали двое. Взрыв произошел в одном из многоквартирных домов. К счастью, никто не погиб, однако двоим пострадавшим все же понадобилась помощь медиков. Также, в двух квартирах были зафиксированы частичные разрушения.