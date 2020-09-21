Ефремова в СИЗО подстриг сокамерник

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам заключения за смертельное ДТП в центре Москвы, нашел общий язык со своими сокамерниками.

В понедельник, 21 сентября, в камеру к Ефремову впервые впустили правозащитников — члена ОНК Москвы Марину Литвинович и адвоката Романа Филиппова. Отметим, что Филиппов является новым защитником актера. От дальнейшей помощи Эльмана Пашаева было решено отказаться. К тому же, из-за данного резонансного дела у него был отозван статус адвоката сроком на год.

Литвинович отметила, что камера Ефремова хороша обустроена и является вполне комфортной. Вместе с артистом там пребывают двое заключенных 1980-х годов рождения. Один из сокамерников даже успел подстричь актера. Отмечается, что Ефремова абсолютно устраивают все условия, он ни на что не жалуется. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время адвокаты артиста работают над апелляционной жалобой на приговор. Еще один защитник Владимир Васильев намерен запросить смену наказания с реального срока на условный и его сокращения до 4 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову.