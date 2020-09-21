Прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову

Прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок актера Михаила Ефремова, который он получил за смертельное ДТП в Москве.

Протест от прокуратуры на приговор артиста не поступал. На эту процедуру дается 10 суток, и срок уже истек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Находясь в нетрезвом состоянии, артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Пострадавший мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице. После расследования уголовного дела, Пресненский суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 8 годам заключения в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый адвокат Ефремова объяснил требование «условки» для актера.