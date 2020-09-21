Новый адвокат Ефремова объяснил требование «условки» для актера

Новый адвокат Ефремова объяснил требование &#171;условки&#187; для актера
Актер Михаил Ефремов. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов объяснил требование смягчить приговор актеру, осужденного за смертельное ДТП в Москве.

Юрист рассчитывает на условный срок для своего клиента. Как сообщили РИА Новости, защитник считает, что смягчение приговора возможно, так как Ефремов полностью признал свою вину в смертельной аварии, а также раскаивается в содеянном.

Адвокат добавил, что дата рассмотрения жалоб на приговор пока не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.

Напомним, 8 сентября в Пресненском суде Москвы Михаилу Ефремову был вынесен приговор. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Тогда внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Из-за столкновения получил травмы, а позднее скончался курьер Сергей Захаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена Ефремова впервые посетила его в следственном изоляторе. Она заявила, то стремится поддержать актера.

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