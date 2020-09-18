Жена Ефремова впервые посетила его в следственном изоляторе

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые навестила его в СИЗО. Супруги виделись через стекло.

Свидание было краткосрочным. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, Ефремов получил право на свидание, которое длится не более двух часов.

Кругликова не скрывает, что отношения с актером непростые, но она стремится поддержать его во всем.

Напомним, 8 сентября в Пресненском суде Москвы Михаилу Ефремову был вынесен приговор. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Тогда внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Из-за столкновения получил травмы, а позднее скончался курьер Сергей Захаров.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о чем сожалеет Ефремов больше всего. Об этом рассказал сам актер.