«Пить надо меньше»: Ефремов рассказал, о чем сожалеет больше всего

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, рассказал, о чем жалеет и что помнит о том страшном дне.

Портал RT направил артисту письмо, в ответ на которое он прокомментировал происшествие. По его мнению, случилось то, что случилось, а весь инцидент он охарактеризовал фразой «Значит, судьба».

«Пить надо меньше», — подытожил актер.

Ефремов также высказался о работе бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он отметил, что юрист «просто не очень понял, а может, наоборот, очень понял», что дело актера является резонансным.

Напомним, 8 сентября в Пресненском суде Москвы Михаилу Ефремову был вынесен приговор. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Тогда внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Из-за столкновения получил травмы, а позднее скончался курьер Сергей Захаров.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов предложил создать театр в тюрьме.