Ефремов предложил создать театр в тюрьме

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, стал чувствовать себя гораздо увереннее в СИЗО. Он заявил о намерении создать Российский тюремный театр.

Детали пока неизвестны. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, соответствующее предложение Ефремов озвучил на встрече с представителями ОНК.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов. Общий стаж его работы составил 15 лет.