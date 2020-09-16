Ефремов предложил создать театр в тюрьме

Ефремов предложил создать театр в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, стал чувствовать себя гораздо увереннее в СИЗО. Он заявил о намерении создать Российский тюремный театр.

Детали пока неизвестны. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, соответствующее предложение Ефремов озвучил на встрече с представителями ОНК.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов. Общий стаж его работы составил 15 лет.

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