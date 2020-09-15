Стал известен новый адвокат Ефремова

Новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов. Общий стаж его работы составил 15 лет.
Об этом стало известно во вторник, 15 сентября. Юрист имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору Russian Lawyers Company, Филиппов будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.
Напоминаем, что актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минюст решил наказать адвокатов по делу Ефремова. Один из защитников рассказал, что не знает, с чем связано такое решение.