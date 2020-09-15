Стал известен новый адвокат Ефремова

Стал известен новый адвокат Ефремова
Михаила Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков. Фото: instagram.com/efremovmofficia

Новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов. Общий стаж его работы составил 15 лет.

Об этом стало известно во вторник, 15 сентября. Юрист имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору Russian Lawyers Company, Филиппов будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

Напоминаем, что актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минюст решил наказать адвокатов по делу Ефремова. Один из защитников рассказал, что не знает, с чем связано такое решение.

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