Иван Ургант опубликовал в сети фотографию дочери в честь ее дня рождения

Иван Ургант опубликовал в сети фотографию дочери в честь ее дня рождения
Валерия Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom/

Известный российский телеведущий и счастливый отец Иван Ургант поделился с поклонниками трогательной фотографией дочери Леры.

На опубликованном снимке в социальной сети Instagram ведущий не оставил полноценную подпись, однако указал возраст дочки и смайлик в виде сердечка. Отметим, Валерии Ургант исполнилось 5 лет. На снимке девочка сидим рядом с вазой с конфетами и улыбается на камеру, подперев подбородок рукой. Поклонники шоумена восхитились красотой его дочери и принялись в очередной раз подчеркивать невероятную схожесть Валерии и отца. Также, не обошлось и без поздравлений для именинницы.

Напомним, Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе с 2007 года. Пара вместе воспитывает четверых детей. Сын Нико и дочь Эрика были рождены Кикнадзе в предыдущем браке, а дочери Нина и Валерия появились на свете уже в союзе с Ургантом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант показал своих подросших дочерей.

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Instagram дочь иван ургант


 

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