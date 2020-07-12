Ургант показал своих подросших дочерей

Ургант показал своих подросших дочерей
Супруга Ивана Урганта Наталья и их дочь Валерия. Фото: instagram.com/urgantcom/

Известный телеведущий Иван Ургант решил поделиться с поклонниками фотографиями своих дочек. Он опубликовал их вчера, 11 июля, в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия.

На втором опубликованном снимке оказалась улыбающаяся 12-летная дочь Урганта Нина. Подпись под фото оказалась весьма ироничной: «Худшая реклама генетического теста». Стоит отметить, что сходство девочки и отца действительно поразительное. Комментаторы успели пошутить, что Нина может ездить на автомобиле по водительским правам отца, а также иногда подменять его в передаче «Вечерний Ургант».

Нина Ургант

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Ивана Урганта поделилась фото с темнокожим бойфрендом.

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