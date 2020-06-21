Дочь Ивана Урганта поделилась фото с темнокожим бойфрендом

Дочь Ивана Урганта наслаждается жизнью в США. Эрика Кикнадзе решила воспользоваться моментом и запечатлеть сильные чувства с возлюбленным.

Телеведущий воспитывал девушку как родную дочь. Сейчас она уже больше года живет в Америке, где учится в школе дизайна в Нью-Йорке. Дочь супруги Урганта от первого брака встречается с темнокожим молодым человеком, которого зовут Муса. Она часто делится совместными фотографиями.

«Ох уж эта юность, вы прекрасны», — написала подписчица.

Фолловеры в очередной раз восхитились отношениями пары и тонким чувством стиля Кикнадзе, а также отметили искренность пары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант предупредил Киркорова о мести десантников. Телеведущий прокомментировал ролик с участием певца Филиппа Киркорова.