Ургант предупредил Киркорова о месте десантников

Известный телеведущий Иван Ургант прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.

В ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале телеведущий пошутил, что Киркоров посвятил ВДВ несколько песен, в том числе «Цвет настроения синий» и «Снег».

«Если хочешь лететь — лети», — сыронизировал Ургант, приведя строчку из песни артиста.

По мнению телеведущего, сами десантники ответят Киркорову второго августа в День ВДВ — объявят бойкот его песням.

Напомним, Филипп Киркоров снялся в юмористическом скетче о ВДВшниках, который вызвал непонимание у военнослужащих. Бывший глава ВДВ Владимир Шаманов считает, что певец своим образом оскорбил важнейших символы десантников — тельняшку и берет, и потребовал извинений от артиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Надежда Бабкина поменялась с Иваном Ургантом одеждой и зарегистрировалась в TikTok. Поклонники певицы отметили, как она похорошела, а также поздравили ее с дебютом в молодежной социальной сети.