Бабкина поменялась с Ургантом одеждой и зарегистрировалась в TikTok

Народная певица Надежда Бабкина «завела» TikTok. И первым делом поделилась забавным видео, в котором поддержала молодежный челлендж со сменой одежды: она «поменялась» костюмами с Иваном Ургантом

Известная исполнительница, которой еще недавно поклонники желали выздоровления от двусторонней пневмонии, уже живет на полную и открывает в себе новые таланты. Накануне она опубликовала в Instagram видео, в котором меняется одеждой телеведущим.

Бабкина также сообщила свой никнейм в социальной сети TikTok. По всей видимости, она решила покорить молодежную платформу.

Подписчики оценили видео с любимыми артистами. Они отметили, как похорошела 70-летняя певица, и поздравили ее с дебютом в молодежной социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Надежда Бабкина рассказала о своей болезни. По словам артистки, у нее было поражено 80% легких.