Бабкина рассказала о своей болезни

Артистка заявила, что у нее было поражено 80% легких. Как ей удалось выздороветь – большая загадка.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем певица Надежда Бабкина рассказала в эфире Первого канала. Она поделилась воспоминаниями о лечении пневмонии. Артистка призналась, что перед госпитализацией она чувствовала себя плохо – жаловалась на головные боли, ее тошнило, все время хотелось спать. Когда ее увезли в больницу, Бабкина осталась под большим впечатлением от российских специалистов.

«Наша медицина — круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться»,

— считает певица.

Также Бабкина призналась, что у нее было поражено 80% легких. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое, но все обошлось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты считают, что Надежда Бабкина не болела, а делала операцию.