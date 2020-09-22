Apple планирует выпустить мини-модель нового iPhone

iPhone 12 выйдет в двух вариантах. Фото: pixabay.com

iPhone 12 выйдет в двух вариантах. Фото: pixabay.com

Компания Apple может выпустить iPhone 12 mini. Презентация состоится уже совсем скоро.

Как сообщил инсайдер под ником L0vetodream в своем Twitter-аккаунте, указанная модель будет оснащена экраном 5,4 дюйма, а все остальные характеристики у смартфона будут такими же, как у стандартного iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем.

Компания также покажет 6,1-дюймовые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Max. Последняя оснащена самой большой диагональю в истории смартфонов – 6,7 дюймов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что IPhone 11 назвали самым продаваемым смартфоном в мире. При этом телефон считается довольно-таки дорогим. На втором месте оказался Samsung Galaxy A51