IPhone 11 назвали самым продаваемым смартфоном в мире

IPhone 11 назвали самым продаваемым смартфоном в мире
Самым популярным смарфтоном стал не самый дешевый телефон. Фото: Apple

При этом телефон считается довольно-таки дорогим.

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире и немного удивились. Первое место занял iPhone 11 и это несмотря на свою не самую демократичную цену. На втором месте оказался Samsung Galaxy A51,на третьем и четвертом Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что недавно iPhone 11 упал в цене и теперь его можно приобрести в среднем за 55 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года. Кроме того, поклонников бренда ждут новинки в линейке Apple Watch, более доступную версию «умной колонки» HomeРod, а также обновленные беспроводные наушники со сменными запчастями.

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