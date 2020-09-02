Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года

Apple запросила у поставщиков комплектующие для 75 миллионов экземпляров новых iPhone 12, которые будут поддерживать сеть 5G.

Аналогичный объем корпорация получала и в прошлом году. Тем не менее, эксперты Apple рассчитывают, что текущей осенью поставки будут даже выше и достигнут 80 миллионов штук. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Источники издания также сообщают о сразу четырех новых моделях iPhone, из которых две будут флагманскими и две — бюджетными.

Кроме того, поклонников бренда ждут новинки в линейке Apple Watch, более доступную версию «умной колонки» HomeРod, а также обновленные беспроводные наушники со сменными запчастями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольная служба в России уличила Apple в нарушении законодательства: на действия компании пожаловалась «Лаборатория Касперского».