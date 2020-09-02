Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года

Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года
На данный момент последними моделями среди смартфонов Apple являются iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Фото: pixabay.com

Apple запросила у поставщиков комплектующие для 75 миллионов экземпляров новых iPhone 12, которые будут поддерживать сеть 5G.

Аналогичный объем корпорация получала и в прошлом году. Тем не менее, эксперты Apple рассчитывают, что текущей осенью поставки будут даже выше и достигнут 80 миллионов штук. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Источники издания также сообщают о сразу четырех новых моделях iPhone, из которых две будут флагманскими и две — бюджетными.

Кроме того, поклонников бренда ждут новинки в линейке Apple Watch, более доступную версию «умной колонки» HomeРod, а также обновленные беспроводные наушники со сменными запчастями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольная служба в России уличила Apple в нарушении законодательства: на действия компании пожаловалась «Лаборатория Касперского».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple iphone 12 продажи смартфоны


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поклонники Юлии Началовой восхищаются её дочерью, перешедшей в 8-й класс
Электромобиль, разработанный в Петербурге, запустят в массовое производство
Отец Месси не договорился с «Барселоной»: футболист покидает клуб
Крупнейшие автоконцерны в России подняли стоимость своих машин
Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года
Диетолог рассказала о продуктах, повышающих потенцию
Жители Петербурга и Ленобласти составили топ-5 грибных мест
Для школьников в Ленобласти разработали специальное меню с учетом ...