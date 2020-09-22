Путин принял досрочную отставку белгородского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он руководил регионом с 1993 год.

Соответствующий указ уже был подписан российским президентом, сообщает пресс-служба Кремля. Должность Савченко покинул досрочно по своему желанию.

Отметим, что 70-летний Савченко руководил регионом с 1993-го года.

О своей отставке он заявил после единого дня голосования в этом году. Он сообщал, что избрался в Белгородскую областную думу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кремле прокомментировали слухи об уходе с поста губернатора Петербурга Александра Беглова. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, за такими сообщениями стоят некие заказчики, которые руководят кампаниями по распространению ложной информации.