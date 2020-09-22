Прокуратура Ленобласти предотвратила самозахват территорий в Приозерском районе

Предприимчивый житель Ленинградской области намеревался возвести в лесу незаконный коттеджный поселок, но в его планы вмешалась прокуратура.
Оказалось, что 28 лет назад завидный участок земли площадью практически в 2 га передали в пользование женщине, которая никак не распорядилась этим имуществом. Её наследники продали землю некоему бизнесмену, который планировал разделить 18 тысяч «квадратов» на участки по 10 соток и продать их под строительство частных домов.
Единственным нюансом, разрушившим этот идеальный бизнес-план, стал тот факт, что ни одно звено в этой цепочке не обладало законными правами на земельный участок: в 1992 муниципальные власти превысили полномочия, так как распоряжаться землями лесного фонда могут только федеральные органы. Пока неясно, на каком основании первая владелица огромного участка получила его, в этом разберутся сотрудники прокуратуры, передает телеканал «ЛенТВ 24«.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря действиям прокуратуры на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта геров появятся пешеходные ограждения.