Прокуратура Ленобласти предотвратила самозахват территорий в Приозерском районе

"Данные земли относятся к землям лесного фонда, и лесом это было и сейчас и тогда, следовательно, у нас администрация как орган муниципальной власти фактически превысила свои полномочия тогда в 1992 году, потому что распоряжаться землями государственного лесного фонда муниципальные власти не могли и не могут, только РФ", - объяснил Глеб Меннис, заместитель Приозерского городского прокурора Ленинградской области. Фото: ЛенТВ 24

"Данные земли относятся к землям лесного фонда, и лесом это было и сейчас и тогда, следовательно, у нас администрация как орган муниципальной власти фактически превысила свои полномочия тогда в 1992 году, потому что распоряжаться землями государственного лесного фонда муниципальные власти не могли и не могут, только РФ", - объяснил Глеб Меннис, заместитель Приозерского городского прокурора Ленинградской области. Фото: ЛенТВ 24

Предприимчивый житель Ленинградской области намеревался возвести в лесу незаконный коттеджный поселок, но в его планы вмешалась прокуратура.

Оказалось, что 28 лет назад завидный участок земли площадью практически в 2 га передали в пользование женщине, которая никак не распорядилась этим имуществом. Её наследники продали землю некоему бизнесмену, который планировал разделить 18 тысяч «квадратов» на участки по 10 соток и продать их под строительство частных домов.

Единственным нюансом, разрушившим этот идеальный бизнес-план, стал тот факт, что ни одно звено в этой цепочке не обладало законными правами на земельный участок: в 1992 муниципальные власти превысили полномочия, так как распоряжаться землями лесного фонда могут только федеральные органы. Пока неясно, на каком основании первая владелица огромного участка получила его, в этом разберутся сотрудники прокуратуры, передает телеканал «ЛенТВ 24«.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря действиям прокуратуры на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта геров появятся пешеходные ограждения.