Депутаты просят Беглова остановить стройку дома-«крематория» на Карповке 

Депутаты просят Беглова остановить стройку дома-&#171;крематория&#187; на Карповке 
Проект здания на Петроградской стороне. Фото: пресс-служба ЗС СПб

Петербургские депутаты призывают наказать тех, кто ответствен за продление разрешения на строительство ЖК Meltzer Hall на набережной Карповки. В августе там снесли трубу фабрики Мельцера. По мнению законодателей, был нарушен закон об охране объектов культурного наследия.

Коллективный депутатский запрос обсудили в рамках заседания петербургского ЗакСа в среду, 23 сентября.

Парламентарии считают, что строительство многоквартирного дома высотой почти 25 метров с двухэтажной подземной парковки приведет к разрушению объектов культурного наследия.

Речь идет о ЖК, который появится на набережной Карповки 27 лит. А. Как отмечается в депутатском запросе, на территории предполагаемой застройки находится ряд объектов культурного наследия – постройки фабрики Мельцера, дом Корлякова, здание кинематографа «Гранд-Палас».

Между тем, в августе этого года уже была демонтирована труба фабрики.

Депутаты также обратили внимание на архитектурные решения ЖК. Его сравнивают с «гробом» и «крематорием».

«Новая чудовищная домината навсегда испортит стройность Каменноостровского проспекта», — говорится в запросе.

В запросе требуют приостановить разрешение на строительство, рассмотреть возможность обращения в правоохранительные органы, а также провести публичное обсуждение планов по застройке территории в границах исторически сложившихся районов города.

В ходе заседания по вопросу выступил и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Петроградский район считается вотчиной спикера.

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