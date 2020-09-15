Смольный опроверг сообщения о застройке заказника «Озеро Щучье» в Комарово

В Петербурге Комитет по природопользованию опроверг новость городского СМИ о то, что заказник «Озеро Щучье» в Комарово застроят гостиницами, что вызвало беспокойство среди горожан.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на территории государственного природного заказника «Озеро Щучье», как и в других заказниках действует режим особой охраны.

Этим летом в Петербурге проходили общественные обсуждения по проекту внесения изменений в постановление Смольного об образовании заказника. Проектом предусмотрено установление полного запрета на строительство любых новых зданий в границах заповедной территории, однако допускается реконструкция строений, осуществляемая без увеличения объекта.

Территория заказника включает в себя 39 земельных участков, которые и были перечислены в новой редакции Положения о заказнике. Этого требует Экологический кодекс Санкт-Петербурга, принятый в 2016 году.

«Никаких дополнительных земельных участков под строительство не выделяется», — подчеркнула директор Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга Татьяна Ковалева.

Также отмечается, что на территории «Озера Щучье» зарегистрирован один объект недвижимости, который существовал там на момент создания заказника, что на тот момент допускалось Положением о заказнике от 2011 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд решил судьбу застройки Охтинского мыса в Петербурге.