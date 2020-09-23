Школьникам с хроническими заболеваниями в Петербурге компенсируют траты на питание

В Петербурге внесли в Социальный кодекс изменения, которые позволят компенсировать 100% стоимости питания обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями. Речь идет о школьниках, которые учатся с 1 – 4 классах.
Законодательную инициативу рассмотрели на заседании ЗакСа в среду, 23 сентября.
Авторы инициативы отметили, что организовать диетический стол для детей с хроническими заболеваниями в школах затруднительно. При разных заболеваниях необходимо исключать отдельные виды блюд.
В результате такие дети не могут быть в полной мере быть обеспечены диетическим питанием.
Проект закона предлагает полностью компенсировать стоимость питания таким обучающимся.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге родители проверили качество горячего питания в школах.