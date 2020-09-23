Школьникам с хроническими заболеваниями в Петербурге компенсируют траты на питание

Школьникам с хроническими заболеваниями в Петербурге компенсируют траты на питание
В Петербурге приняли правки в Социальный кодекс. Фото: Baltphoto

В Петербурге внесли в Социальный кодекс изменения, которые позволят компенсировать 100% стоимости питания обучающимся, страдающим хроническими заболеваниями. Речь идет о школьниках, которые учатся с 1 – 4 классах.

Законодательную инициативу рассмотрели на заседании ЗакСа в среду, 23 сентября.

Авторы инициативы отметили, что организовать диетический стол для детей с хроническими заболеваниями в школах затруднительно. При разных заболеваниях необходимо исключать отдельные виды блюд.

В результате такие дети не могут быть в полной мере быть обеспечены диетическим питанием.

Проект закона предлагает полностью компенсировать стоимость питания таким обучающимся.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге родители проверили качество горячего питания в школах.

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