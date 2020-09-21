Петербургские родители проверили качество горячего питания для школьников

Петербургские родители проверили качество горячего питания для школьников
Проверяющие остались довольны. Фото: gov.spb.ru

Представители городского родительского комитета посетили два общеобразовательных учреждения и проконтролировали процесс обеспечения питанием школьных учащихся.

В понедельник, 21 сентября, родители заглянули в две школы Московского района — №376 и №525. Проверяющих интересовали как процесс приготовления и кормления, так и качество предлагаемых блюд. Родителям продемонстрировали техническое оборудование, рассказали о санитарных мерах и объяснили, как проходят завтраки в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

О результатах проверки рассказала представитель родительского комитета Екатерина Власова. По ее словам, посещение школ не было постановочным. Родители действительно изучили все процессы и организационные моменты по питанию и более того, попробовали еду. Отметим, что качество пищи было оценено весьма высоко.

Также, после визита представители комитета сошлись во мнении, что данные проверки со стороны родителей должны стать регулярными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьникам, сидящим на специальной диете, предлагают компенсировать горячее питание.

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