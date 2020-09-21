Школьникам, сидящим на специальной диете, предлагают компенсировать горячее питание

Школьникам, сидящим на специальной диете, предлагают компенсировать горячее питание
Питание для младших классов отныне является бесплатным. Фото: Pixabay

Петербургские депутаты разработали законопроект о выплате компенсации школьникам, которые не могут питаться бесплатным горячим питанием из-за хронических заболеваний и специальных диет по медицинским показаниям.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение ЗакСобрания Петербурга. В документе предлагается выплачивать ученикам компенсацию в размере 100% стоимости питания, бесплатно предоставляемого школой. На эти средства родители смогут обеспечить учеников безопасными для них продуктами.

Председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров напомним, что с 1 сентября в Петербурге действует закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов и учащихся целого ряда льготных категорий. Сейчас такое питание получают около 235 тысяч учеников.

«Нужно сделать следующий шаг и внести в действующий закон изменения, которые бы учитывали потребности детей, по состоянию здоровья нуждающихся в диетическом питании. В настоящее время конструктивные особенности и оборудование пищеблоков общеобразовательных учреждений не позволяют в полной мере обеспечить приготовление необходимого ассортимента диетических блюд», — сказал Макаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы за первую неделю сентября совершили более 300 звонков на «горячую линию» по вопросам питания в школах.

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